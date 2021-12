Moto e carro colidem na avenida Juracy Magalhães Júnior

Uma moto e um carro colidiram no início da tarde desta terça-feira, 16, na avenida Juracy Magalhães Júnior, em frente ao Mercado do Rio Vermelho. Não há informações sobre feridos

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), há viaturas do órgão e da Polícia Militar no local. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência está a caminho. O trânsito não foi afetado.

