Mostra itinerante promove ação educativa contra o Aedes

O Parque de Pituaçu, na orla marítima de Salvador, recebeu ontem a ação 'Raid sobre Rodas', promovida pela marca de inseticida homônima com o objetivo de educar a população sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti - vetor de transmissão da tríplice viral dengue, zika e chikungunya.

No local, um caminhão itinerante foi instalado para simular o ambiente de um laboratório de estudos científicos, onde as pessoas podiam observar, por meio de uma lupa estereoscópica, mosquitos Aedes mortos.

A enfermeira Rita de Cássia, 35, que passeava pelo local com o filho João Vitor, 3, resolveu parar no caminhão, para observar a fêmea e o macho do mosquito expostos para os visitantes.

Para ela, a ação é "interessante", porque ajuda a educar as crianças sobre os ricos de proliferação das doenças. João Vitor, apesar da pouca idade, parece já entender o assunto. Atento, ele balbucia que "não pode jogar lixo na rua por causa do mosquito da dengue".

Percurso

Supervisor da ação da Raid em Salvador, Delson Verçosa Junior. explica que a intenção do projeto é transmitir à população os conhecimentos básicos sobre o ciclo de vida do Aedes. "Estamos usando de formas lúdicas para informar as pessoas sobre o assunto e promover a marca Raid", afirmou Verçosa Junior.

Ele conta que a rota de viagem do caminhão, após Salvador, inclui a cidade de Recife, em Pernambuco. A ação já passou por pelo menos três cidades. São elas: Porto Alegre (RS), São Paulo (SP) e Florianópolis (SC).

Na capital baiana, onde o caminhão fica até o próximo dia 3 de abril, estão previstas ações semelhantes nos supermercados Atakarejo da Estrada do Côco, no próximo dia 29; da avenida Tiradentes, dia 30; de São Gonçalo (31/3) e do Parque Bela Vista, no dia 1º de abril.

O Jardim Botânico de Salvador, localizado na avenida São Rafael, no bairro de São Marcos, também receberá a ação nos dias 2, das 10h às 18h, e 3, das 9h às 13h.

adblock ativo