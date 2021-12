Mostra dos 100 anos de A TARDE encanta

A marcha da Coluna Prestes, o surgimento da televisão, a primeira Copa do Mundo, o lançamento do romance Capitães da Areia, de Jorge Amado. Reunindo registros desses e outros marcos históricos o Grupo A TARDE recebeu convidados, na noite desta quarta, 19, na abertura da exposição Um Século de Inovações.

"É a realização de um sonho", resumiu Ranulfo Bocayuva, diretor-geral dos projetos que marcam o centenário de A TARDE. "Não queremos só compartilhar nosso acervo, mas também democratizar a informação, um dos bens mais preciosos para uma sociedade livre e consciente dos direitos e deveres", acrescentou.

Ver reportagens e fotografias em painéis e telas multitouch também deixaram marejados os olhos de Vera Simões Bainville, filha do fundador de A TARDE, Ernesto Simões Filho. "Acabo de ver uma foto em que aparecem meus pais e Regina pequenininha", disse ela, lembrando a irmã, Regina Simões de Mello Leitão, falecida em maio. Sylvio Simões, membro do conselho administrativo do Grupo A TARDE também esteve presente.

Autoridades e empresários também prestigiaram a inauguração. "É positivo disponibilizar informação gratuita. Unir tecnologia e interatividade é uma boa forma de comemoração", disse o secretário estadual da Cultura, Albino Rubim.

Robinson Almeida, secretário estadual de Comunicação destacou a alegria de visitar a mostra: "É uma grande satisfação ver uma empresa baiana chegar aos 100 anos. E mais ainda por ser uma empresa de comunicação".

Parceiros - Os patrocinadores que viabilizaram a realização do projeto também foram conferir de perto o resultado da parceria. "A TARDE está de parabéns, conseguiu reunir em um mesmo espaço 100 anos de história com a mais alta tecnologia", registrou Abelardo Oliveira Filho, presidente da Embasa.

André Gondim, gerente do departamento de comunicação e desenvolvimento sustentável da Coelba, reiterou o sucesso da parceria: "Desde a análise do projeto nos encantou o fato de retratar a história da cultura".

"Hoje é um dia importante. Como uma empresa baiana, temos orgulho em participar do projeto", afirmou André Vital, diretor-superintendente da Odebrecht.

Alejandro Tochilovsky, diretor da Cristal Millenium, saiu da mostra decidido a voltar em breve: "A estreia não é suficiente. Vou voltar e trazer meu filho para ver de perto a história".

Entrada gratuita - O público tem até o dia 4 de novembro para conhecer os cinco ambientes que passam em revista os 100 anos de A TARDE, ao mesmo tempo em que lembram os acontecimentos mais importantes do último século.

Telas de vidro 'flutuantes' com projeções de vídeo sincronizadas, mesas e monitores multitouch são os principais atrativos da exposição, que oferece ao visitante múltiplas possibilidades de interação com os conteúdos.

Vale lembrar que a mostra está aberta todos os dias e tem acesso gratuito. André Brasileiro, do Institure Educare, proponente do projeto junto às leis de incentivo à cultura, não escondeu a satisfação com o resultado. "Acho que estamos dando um grande presente à Bahia e, em especial, aos soteropolitanos. Se eu pudesse resumir este projeto em uma palavra, essa palavra seria democratização".

