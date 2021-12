Mostra de orquídeas celebra a Primavera

Em comemoração à chegada da Primavera, no último dia 22 de setembro, o Palacete das Artes apresenta uma exposição dedicada às flores. Entre os dias 27 e 29 (de sexta a domingo) o local será palco da "Primavera dos Museus", onde ocorrerá a 5ª Mostra de Orquídeas, das 10h às 18h.

O encontro promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), em parceria com os Orquidófilos Baianos Associados (OBA), vai reunir mais de 6 mil plantas de biólogos especializados no cuidado com a planta na Bahia e de vários outros cantos do Brasil.

Além disso, a exposição pretende trazer à tona discussões que despertem nos visitantes uma preocupação ambiental.

Também ocorrerá uma feira com oficinas gratuitas sobre o cultivo de orquídeas, que serão apresentadas nos três dias, além de uma oficina de bonsai (no sábado e domingo).

Uma palestra sobre orquídeas nativas será ministrada no sábado e outra sobre doenças e tratamentos envolvendo a planta acontecerá no domingo.

Uma exposição com 40 fotografias de Claudio Colavolpe completa a mostra.

adblock ativo