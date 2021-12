Mostra de decoração une peças clássicas às inusitadas

Lâmpadas dentro de chaleiras, panelas e açucareiros presos ao teto iluminam a mesa de jantar. Grades de construções e madeira de demolição compõem a decoração de um ambiente. Patchwork (mosaico feito com diferentes estampas) pode ser usado em áreas molhadas (banheiro e cozinha), para destacar um ambiente do outro, em tecidos ou em almofadas.

Essas e outras tendências são apresentadas na Mostra Casa Premium Salvador 2014, no Salvador Norte Shopping, até este domingo, 25. Na exposição, os 16 ambientes dão espaço à descontração e ao requinte, trazendo peças decorativas clássicas ou inusitadas para finalizar a composição.

As cores são destaque à parte na mostra. De acordo com Fábio Abreu, trademarketing da Coral, a cor do ano é o azul lagoa particular. A tonalidade é uma variação de azul que se aproxima do tom esverdeado.

A arquiteta e designer de interiores Patrícia Martinez usou a cor numa das paredes da varanda gourmet. No ambiente foi criada uma das principais tendências da decoração: parede coberta por plantas, batizada parede verde.

Uso da madeira

A madeira tem diversas funcionalidades. No ambiente criado por Patrícia, por exemplo, ela aparece numa das paredes da varanda e no chão. O pergolado (teto) foi feito com madeiras de pino, encontradas em construção civil, e reflete forte tendência à reutilização de materiais.

"A gente está trazendo muita coisa que poderia estar sendo jogada fora, na natureza, madeira de demolição, pinos, gradil. Isso é uma tendência também", explica Patrícia.

Para a arquiteta e jornalista Olga Krell, o aproveitamento de materiais é "extremamente inteligente". A especialista se referia também ao painel feito com discos de vinil no ambiente quarto do menino.

"Estou felizmente surpresa. Não esperava que ia ser tão elegante, muito leve, muito atual", afirma a profissional da área há mais de 40 anos.

Outra possibilidade para as paredes são os papéis de parede, que voltam com força total. A peça é interessante por ter longo tempo de vida útil e mínima manutenção.

Requinte e luxo

Grandes e clássicos, os lustres enriquecem os ambientes em que estão inseridos. Os tons dourados e mobília no estilo europeu em madeira, combinados aos lustres do ambiente, conferiram requinte à champanheria. A galeria na entrada reforça a percepção.

Na suíte da noiva, o lustre posicionado ao lado da cama torna o ambiente mais sofisticado e aconchegante, segundo a designer de interiores, responsável pela decoração, Simone Santos. O ambiente é uma inovação na Mostra Casa Premium e traz tendências do tom nude (tons claros) na decoração.

O espelho de molduras douradas e madrepérola refletem o minimalismo ("menos é mais") clássico na área de banho. Elas se destacam no ambiente de cimento queimado.

"Nas paredes do banheiro, usei a tendência do cimento queimado para mostrar ao cliente que não é só cerâmica ou azulejo que se coloca. Na área molhada, coloquei pastilhas, para dar essa quebrada, com cor mais viva", explica Simone.

O requinte também se reflete na escolha dos aparatos tecnológicos. Churrasqueira e grelha cook top, além de otimizar o espaço da cozinha, garantem sofisticação ao espaço.

As peças expostas na Mostra Casa Premium estão disponíveis para comercialização. Segundo Vitório Júnior, organizador do evento, um final de semana de promoções está agendado para hoje e amanhã.

