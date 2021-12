Mosteiro lança coleção composta por seis Livros do Tombo

A coleção de Livros do Tombo do Mosteiro de São Bento foi lançada nesta segunda-feira, 29, na sede da abadia, no centro de Salvador. Os seis volumes que formam a obra foram reconhecidos pelo Programa Memória do Mundo, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Coordenador-geral do projeto de reconstituição do Livro do Tombo, ao lado da professora Alícia Duhá, dom Gregório Paixão pontua que a obra representa a construção e desenvolvimento da história patrimonial, não apenas do estado da Bahia, mas também de parte de Pernambuco.

"Resgatar esta história significa dar a todos os baianos esse patrimônio maravilhoso que nós temos dentro do mosteiro. Essa história, que é a história do povo da Bahia, estava guardada até então, para os monges, que registraram isso desde 1582", descreve dom Gregório.

Fonte de pesquisa

Documentos relacionados a personagens importantes para a história da Bahia e do Brasil, como Catarina Paraguaçu, Duarte Coelho e Garcia D'Ávila, estão, a partir de agora, disponíveis para estudiosos, pesquisadores e historiadores acessarem integralmente.

A recuperação dos documentos e adequação dos Livros do Tombo para a edição levou cerca de dez anos e envolveu o trabalho de 37 especialistas na área. Entre coordenação, edição, fotografia, organização e apoio, 41 pessoas trabalharam na reconstituição do Livro do Tombo.

Para o filólogo Rafael Magalhães, um dos membros da equipe de transcrição e revisão, a experiência de ter participado do projeto foi indescritível. "É maravilhoso estar em contato com documentos tão importantes, que fazem parte da história da sociedade e do país. Os livros contam uma parte da construção dos princípios da nação. É emocionante ver um trabalho de mais de dez anos vir a público", relatou.

Fontes de pesquisa do período que compreende desde o Brasil Colônia ao Brasil Império, os Livros do Tombo agregam documentos como testamentos, escrituras, doações, autos de posses e petições de terras, relativos aos três primeiros séculos de colonização do país.

Os exemplares originais ficaram em exposição até esta segunda, mas é possível obter as transcrições impressas no próprio Mosteiro de São Bento, ou fazer o download gratuito dos seis livros no site, por meio do link: saobento.org/livrodotombo.

