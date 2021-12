Mortes em Ondina: médica passa por avaliação de peritos

A médica Kátia Vargas Leal Pereira, 45 anos, acusada de provocar o acidente que matou os irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, de 21 e 23 anos, respectivamente, foi avaliada por peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) nesta segunda-feira, 14.

O objetivo da análise é verificar o estado de saúde da oftalmologista, que está internada no Hospital Aliança desde o acidente, que aconteceu nesta sexta, 11.

O promotor do Ministério Público, David Gallo, que solicitou a perícia na médica, aguarda nesta terça, 15, o resultado do exame. O MP solicitou a prisão preventiva da oftalmologista.

A titular da Delegacia do Rio Vermelho, Jussara Souza, já tinha solicitado a detenção da acusada por homicídio doloso (quando há intenção de matar).

Entenda o caso

Emanuelle e Emanuel, este último faria 22 anos nesta terça, morreram após sua moto ser atingida pelo carro da médica no bairro de Ondina. De acordo com testemunhas, Emanuel tinha discutido momentos antes com a oftalmologista após ser fechado pelo veículo dela.

Em seguida, a médica teria perseguido os irmãos e o automóvel dela bateu na moto, projetando Emanuelle e Emanuel contra um poste.

