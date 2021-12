Mortes de suspeitos podem ter motivado ataques a ônibus, diz polícia

Investigações desenvolvidas pela 2ª DT (Liberdade) revelam indícios de relação entre os ataques aos ônibus nos bairros do IAPI e da Calçada e a morte de dois homens, em circunstâncias distintas, nessas localidades. Tanto as mortes, quanto os incêndios aos coletivos ocorreram na segunda-feira, 28.

“Uma hipóteses é que o ataque ao ônibus, no IAPI, ocorreu em represália pela morte de João Carlos dos Santos Cardoso. Outra hipótese é que o incêndio ao ônibus, na Calçada, foi motivado pela morte de um homem durante um auto de resistência com policiais da Rondesp na região”, afirmou o delegado Luís Henrique Ferreira, titular da 2ª DT.

O delegado afirmou ainda não descartar a possibilidade de ambos os ataques terem sido praticados pelo mesmo grupo, dada a proximidade entre os bairros e o curto intervalo de tempo entre um incêndio e outro – cerca de 20 minutos.

Os ataques motivaram a ocupação de cinco bairros por policiais de seis grupamentos especiais da Secretaria de Segurança Pública (SSP), além de policiais das companhias de Polícia Militar das áreas, a 37ª CIPM (Liberdade) e a 16ª CIPM (Comércio).

Desde a madrugada desta terça-feira, 29, policiais do Batalhão de Choque, inclusive da Patamo, das operações Apolo e Gêmeos, do Esquadrão Águia, do Grupamento Aéreo (Graer) e das Rondas Especiais Baía de Todos-os-Santos (Rondesp BTS) ocupavam os bairros do IAPI, Calçada, Pero Vaz, Santa Mônica e Liberdade.

Encapuzados

O primeiro ataque ocorreu por volta de 21h35 na rua Conde de Porto Alegre, no IAPI, a um coletivo da concessionária Integra Salvador Norte.

“Foram bem uns 10 homens armados da localidade do Campo do Milho. Essa é a forma dos traficantes se manifestarem, toda vez é isso”, afirmou um morador. Outros moradores evitaram falar sobre o crime. “Quem fala aqui morre. O bairro é muito perigoso”, disse um homem.

Segundo o delegado Luís Henrique, testemunhas afirmaram que cerca de 10 homens encapuzados pararam o veículo, mas apenas três entraram para despejar um líquido antes de atear fogo. Depois, eles fugiram em direção ao Milho.

Ainda conforme a polícia, João Carlos, 30, o JK, tinha envolvimento com o tráfico de drogas do Milho, localidade controlada por uma facção denominada Ordem e Progresso (OP), que atua em todo o bairro da Liberdade e é rival do Bonde do Maluco (BDM). Inclusive ele respondia a um inquérito por tráfico de drogas.

“Ele estava fora do bairro, voltou recentemente. Desde então recebemos informações da comunidade dando conta do grau de agressividade dele com os moradores”, afirmou o major Edmilton Reis, comandante da 37ª CIPM . Os relatos dão conta de que João Carlos abordava os moradores e pegava o celular deles para ver se tinha contato de policiais.

Motoristas com medo

Havia apenas dois passageiros no coletivo no momento do crime no IAPI. Cerca de 20 minutos depois, outro grupo incendiou um ônibus da concessionária Ótima Transportes na Rua Nilo Peçanha, no bairro da Calçada.

Após o crime, os ônibus pararam de circular no IAPI, mas o serviço foi normalizada no início da manhã desta terça, após reforço do policiamento, conforme Daniel Mota, diretor do Sindicato dos Rodoviários.

“Já são 16 ônibus incendiados de janeiro até agora. Apesar de as nossas reivindicações junto à SSP serem atendidas, a gente está muito preocupada com isso. O rodoviário vive um pânico constante. No Comércio, o motorista ficou apavorado”, afirmou o sindicalista.

“Já pensei em mudar de profissão várias vezes por causa desses crimes nos coletivos. A gente trabalha assustado”, disse um homem de 48 anos, que trabalha há 22 como cobrador de ônibus.

Fiação danificada

No IAPI, o incêndio danificou a fiação e os cabos dos transformadores de quatro postes, além da fiação telefônica. Em virtude disso, diversos imóveis ficaram sem eletricidade, sem telefone e internet.

As chamas também danificaram a fiação telefônica da central de atendimento do Samu, no Pau Miúdo. O atendimento via 192 só foi restabelecido no final da manhã desta terça.

