Mortes alertam para perigo em valas e canais

A morte de dois homens que caíram em valas ou canais, nesta semana, em Salvador chamam a atenção para os riscos causados pela falta de proteção dessas estruturas.

Comandante do Grupo de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (Brec), do 3º Grupamento de Bombeiros Militares (GPM), o major Ramon Dieggo alerta para a maior probabilidade de queda em canais, valas, córregos e diques durante períodos de chuva intensa.

Segundo ele, esses casos são recorrentes. Por isso, 18 homens compõem o Brec, com o objetivo de atuar em casos como o de José Maria Moura, 34 anos, carregado por enxurrada na segunda-feira de Carnaval, 16, após tentar atravessar uma vala, sob a chuva, no Vale do Canela.

O rapaz, que estava com outras três pessoas, só foi encontrado quatro dias depois, em um canal na avenida Centenário, na Barra.

"Foram quatro dias difíceis de busca, mapeando as galerias onde o corpo poderia estar, enfrentando detritos, lixo e animais peçonhentos, até que conseguimos resgatá-lo, já sem vida", relembrou o major Dieggo.

Cuidados

Segundo o comandante do Brec, cerca de 350 metros foram percorridos pela equipe de busca só no primeiro dia de trabalho.

Ele explica que um dos sinais de perigo, nesses casos, é quando a enxurrada alcança a panturrilha da vítima. "Até os motociclistas devem evitar transitar próximo dos canais nessas condições".

O cumprimento dessas orientações podem evitar acidentes como o que vitimou, na madrugada de ontem, Bonfim Marcos da Silva, 52 anos, em canal de esgoto que divide os bairros de Massaranduba e Uruguai.

Morador do local, Bonfim tentava pegar uma garrafa de bebida alcoólica dentro do córrego quando perdeu o equilíbrio e caiu. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital São Jorge, no Largo de Roma, mas morreu.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas (Secop) explicou, em nota, que o canal do Vale do Canela não está em local indevido, o que dispensa construção de muro.

"Só em casos onde há curvas é aconselhável instalar defensas metálicas, como no caso do Dique do Tororó. Não se tem registro de acidente desse tipo naquele canal", diz a nota.

