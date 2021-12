Morte de irmãos: médica tem pedido de soltura negado

A médica Kátia Vargas, de 45 anos, acusada de provocar o acidente que matou os irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, de 23 e 21 anos, teve a liminar do habeas corpus negado nesta quarta-feira, 23, pelo desembargador Jefferson Alves de Assis. O advogado de defesa Vivaldo Amaral deu entrada no pedido no plantão judiciário na noite desta quarta, solicitando que a oftalmologista responda o processo em liberdade.

Apesar da liminar ter sido negada, o habeas corpus ainda será analisado por outro magistrado, que pode manter a decisão do desembargador ou determinar a soltura da médica. De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), ainda não foi sorteado o juiz que vai apreciar o pedido e também não há prazo para que isso aconteça.

Kátia Vargas está presa no Presídio Feminino, em Mata Escura, desde o último dia 17, quando deixou o Hospital Aliança, onde estava internada desde o acidente. A oftalmologista foi indiciada por duplo homicídio triplamente qualificados e o inquérito encaminhado para a justiça. O caso é acompanhado atualmente pela promotora Armênia Santos.

Duas petições circulam na internet sobre a prisão da médica. Uma pede a soltura da oftalmologista e a outra pede que ela continue presa.

Entenda o caso

Emanuel e Emanuelle morreram no último dia 11 depois que a moto em que eles estavam foi atingida pelo carro da médica Kátia Vargas. Antes do acidente, Emanuel teria discutido com a oftalmologista, após ter a morto fechada pelo carro dela. Com o choque, Kátia perdeu o controle do veículo e bateu na grade do Ondina Apart Hotel. Ela foi levada para o Hospital Aliança, onde ficou internada até ser presa.



Confira o momento do acidente em Ondina:

