Morte de irmãos: justiça decreta prisão preventiva de médica

A justiça decretou a prisão preventiva da médica Kátia Vargas Leal Pereira, 45 anos, nesta terça-feira, 15, de acordo com o Ministério Público da Bahia (MP). A oftalmologista é acusada de provocar o acidente que matou os irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, de 21 e 23 anos, na última sexta, 11, em Ondina.

O promotor do Ministério Público, David Gallo, aguarda para esta terça o resultado da perícia dos médicos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que avaliaram a oftalmologista nesta segunda. A médica está internada no Hospital Aliança desde o acidente.

Caso a perícia constate que ela já pode receber alta, ela será conduzida para 7ª Delegacia, no Rio Vermelho, onde ficará detida.



O juiz Moacir Pitta Lima Filho também solicitou que o Hospital Aliança encaminhe, em um prazo de 24 horas, laudos informando o estado de saúde da médica. O promotor David Gallo disse, em entrevista para uma emissora da televisão, que os médicos do hospital podem ser indiciados caso seja constatado favorecimento ou criação de obstáculos ao trabalho da justiça.

"Já temos indícios para denunciar a senhora Kátia amanhã (quarta), mas estamos esperando a conclusão do inquérito. Isso não é crime de trânsito. Ela usou o carro para matar, como poderia usar uma arma".



Um homem, que disse ter presenciado o crime e que é considerado como testemunha-chave, relata que a médica teve intenção de atingir a moto dos irmãos. "A forma como ela atingiu os dois jovens foi um absurda. Ela realmente jogou o carro, ele teve essa intenção".



Familiares e amigos das vítimas pretendem realizar um ato público no Fórum Criminal de Sussuarana, às 15h, onde é analisado o pedido da defesa de liberdade provisória da médica.

Entenda o caso

Emanuelle e Emanuel, este último que faria 22 anos nesta terça, morreram após sua moto ser atingido pelo carro da médica no bairro de Ondina.

De acordo com testemunhas, Emanuel tinha discutido momentos antes com a oftalmologista após ser fechado pelo veículo dela.

Em seguida, a médica teria perseguido os irmãos e o automóvel dela bateu na moto, projetando Emanuelle e Emanuel contra um poste.

