Morte de irmãos em Ondina faz um ano neste sábado

A enfermeira Marinúbia Gomes Barbosa, mãe dos irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias, mortos há um ano em acidente na avenida Oceânica (Ondina), diz que neste sábado, 11, vai ao Cemitério Campo Santo, na Federação, para rezar pelos filhos.

"A família está desgastada. Para mim, é como se tudo tivesse acontecido ontem ou hoje. Aguardamos o parecer da Justiça. Estamos desassossegados", disse Marinúbia.

Uma missa também será celebrada segunda-feira, às 19h, na Paróquia Ressurreição do Senhor, em Ondina, próximo ao local do acidente. Marinúbia disse que, meia hora antes da missa, amigos e parentes do casal de irmãos farão uma manifestação.

"Perdi meus dois filhos de forma trágica, cruel e covarde. Os planos e sonhos de minha vida foram destruídos", diz Marinúbia Gomes, que complementou: "Mas não me dou ao luxo de deprimir. Se eu deprimir, quem lutará por meus filhos?", pergunta.

Emanuel e Emanuelle estavam em uma motocicleta Yamaha Lander, de 600 cilindradas, quando foram supostamente atingidos pelo Kia Sorento que era dirigido pela médica oftalmologista Kátia Vargas Leal Pereira. A defesa da médica alega que não houve choque entre os veículos.

Embora a Justiça baiana já tenha determinado que o caso vá a júri popular - tanto o inquérito policial realizado pela 7ª DT (Rio Vermelho) quanto o parecer do Ministério Público apontam que houve duplo homicídio doloso -, a defesa da médica tenta anular a decisão por meio de dois recursos impetrados junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo a defesa da médica, o homicídio foi culposo, ou seja, sem intenção de matar.

Para Marinúbia, o fato é claro: "Kátia Vargas, vestida de intolerância e covardia, partiu meus filhos ao meio", dia a mãe de Emanuel e Emanuelle, que tinham 22 e 23 anos quando morreram. Os corpos das vítimas foram lançados contra um posto próximo ao Ondina Apart Hotel.

Júri popular

O promotor de justiça Davi Gallo, que participou da instrução do caso no qual foi acusada a médica Kátia Vargas, deve entrar com petição, ainda esta semana, para dar prosseguimento ao julgamento do caso aqui na Bahia.

"Os recursos (no STF e no STJ) não suspendem o julgamento. O processo já foi ratificado pelo Tribunal de Justiça, então não há motivo para esperar a boa vontade dos advogados. Do ponto de vista legal, ela (Kátia Vargas) tem de ir a júri popular", disse o promotor de justiça.

O advogado da família dos irmãos mortos, Daniel Keller, também defende que seja logo realizado o júri popular. "Os recursos não possuem efeito suspensivo. Mas é possível que os tribunais em Brasília concedam este efeito", pontuou Keller. Ele diz ainda que não há prazo determinado para os julgamentos, tanto na Bahia quanto em Brasília.

O antigo advogado da médica Kátia Vargas, Sérgio Habib, disse que o acompanhamento do caso em Brasília está sendo feito pelo advogado José Luís de Oliveira, que também defendeu o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula José Dirceu, condenado no processo do mensalão.

A TARDE entrou em contato com o escritório de advocacia de Oliveira, que funciona em São Paulo, na última quarta-feira. Até sexta, o advogado não retornou o contato.

Colaborou Thaís Seixas



Confira o momento do acidente:



Davi Lemos Morte de irmãos em Ondina faz um ano neste sábado

adblock ativo