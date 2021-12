Morte de homem baleado no Rio Vermelho será investigada pelo DHPP

A morte de Josuel de Jesus Carvalho, de 24 anos, ocorrida na madrugada desta quarta-feira, 1º, será investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A vítima - que foi baleada na perna e pulou do 2º andar do Hotel Millenium, no Rio Vermelho, na noite desta terça, 31 - chegou a ser socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

O autor do crime, Alisson Pereira de Jesus, de 24 anos, foi preso por uma viatura da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Uma pistola 380 foi apreendida e será encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Josuel e Alisson se encontraram nas imediações do hotel, localizado no Largo de Santana, de onde moradores da região teriam ouvido os disparos. “Com a prisão do autor, será possível apurar toda a dinâmica do crime, bem como a versão dada como motivação”, informou a diretora adjunta do DHPP, Clelba Regina Teles.

Informações preliminares dão conta de que Josuel teria sido atraído para o hotel pela namorada do atirador, e que o caso tem relação com o tráfico de drogas. Alisson foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil, na Avenida ACM, onde foi interrogado e disse que comprava drogas com Josuel. Ele já foi encaminhado para audiência de custódia com o juiz, no Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça (NPF).

