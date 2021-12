Morro do Cristo é inaugurado com tirolesa nesta sexta-feira

O monumento ao Cristo Nosso Senhor, localizado na orla da Barra, em Salvador, está de cara nova. As renovações da estátua e da área que envolve o Morro do Cristo serão apresentados nesta sexta-feita, 28, às 17h30, durante inauguração que, em conjunto com a tirolesa, será feita pelo prefeito.

O projeto de requalificação, realizado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), possui uma área de aproximadamente 500m² e teve investimento de R$1,2 milhão.

Desde junho deste ano, a área onde se encontra o monumento é monitarado 24 horas pela Guarda Civil Municipal (GCM) para garantir, além da preservação, a segurança dos visitantes.

adblock ativo