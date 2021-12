Morreu nesta segunda o arquiteto Frederico Mendonça

O arquiteto baiano Frederico Rodrigues da Costa Mendonça morreu, na manhã desta segunda-feira, 25, no Hospital Jorge Valente, em Salvador. Ele foi o diretor geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) entre 2007 e 2014. As causas da morte não foram divulgadas.

Frederico Mendonça atuou desde a década de 1980 em atividades ligadas à conservação ambiental e ao patrimônio cultural, participando de movimentos ambientalistas e da experiência de planejamento e gestão de unidades de conservação ambiental na Conder - Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia.

Também atuou no Iphan entre 2003 e 2004, onde consolidou o pensamento de que é conservando os elementos da cultura que se garante um desenvolvimento social e econômico adequado.

