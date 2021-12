Morre uma das vítimas de deslizamento na Ladeira da Montanha

Uma mulher foi retirada sem vida dos escombros de uma das seis casas atingidas por um deslizamento de terra na Ladeira da Montanha, em Salvador, na madrugada desta quarta-feira, 20.

Claudenice Gonçalves, 51 anos, foi encontrada por homens do Corpo de Bombeiros por volta das 9h20. Outra mulher foi socorrida mais cedo e encaminhada para um hospital. As mulheres seriam mãe e filha, mas a informação não foi confirmada pelas autoridades.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que interditou a Ladeira da Montanha para evitar novos acidentes, já que ainda há riscos de deslizamento na área.

De 0h até as 10h desta quarta, a Defesa Civil de Salvador registrou 84 ocorrências, destes 27 foram de deslizamento de terra.

Um dos deslizamentos, com queda de árvore, aconteceu nesta quarta no cruzamento da avenida Garibaldi com a rua da Lucaia.





Vinte e uma mortes

Com as vítimas desta quarta, já chegam a 21 o número de mortes em decorrentes da chuva em Salvador.

No dia 27 de abril, deslizamentos de terra na comunidade de Marotinho, em Bom Juá, e em Barro Branco, na avenida San Martin, deixaram 15 mortos.

Já no dia 10 deste mês, outro deslizamento na Baixa do Fiscal tirou a vida de mais quatro pessoas, incluindo um adolescente que foi resgatado após ficar 8 horas soterrado. Ele morreu no hospital.

Próximo à ladeira da Montanha, na segunda, 18, um muro desabou e atingiu duas casas, matando Oberdan dos Santos Barbosa, 32 anos. Uma outra vítima, irmão de Oberdan, ficou ferida, mas passa bem. O acidente aconteceu na ladeira da Preguiça, na região do Comércio.

