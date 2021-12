Morre uma das vítimas de afogamento na praia de Itapuã

Uma das vítimas de afogamento na praia de Itapuã, em Salvador, morreu na tarde deste domingo, 9. O incidente aconteceu nesta manhã, por volta das 12h15, nas proximidades da 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã). Outras três pessoas também se afogaram no mesmo trecho da praia.

Conforme a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), um homem, de aproximadamente 50 anos, que não teve a identidade revelada, foi resgatado, mas não resistiu.

Ele foi retirado inconsciente do mar e chegou a receber os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na areia da praia. O Corpo de Bombeiros e a Coordenadoria de Salvamento (Salvamar) também atuaram no resgate.

As outras três pessoas que se afogram foram retiradas do mar com vida, mas o estado de saúde delas não foi informado. Um dos resgatados teria sido encaminhado ao Hospital do Subúrbio, localizado no subúrbio ferroviário.

