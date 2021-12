Morre uma das seis vítimas atropeladas por caminhão na Aliomar Baleeiro

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão que perdeu o controle da direção na avenida Aliomar Baleeiro, na entrada do bairro do Trobogy, em Salvador. Outras cinco pessoas que estavam em um ponto de ônibus improvisado ficaram feridas e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

O homem foi identificado como Elinaldo Gonçalves, 55 anos. Ele era porteiro do Condomínio Asa, localizado no Trobogy, e estava a caminho do trabalho quando foi atingido pelo veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

"Ele morava em Nova Brasília e ia a pé para o trabalho. Ele fazia esse caminho todos os dias há mais de 20 anos e hoje aconteceu esta fatalidade. Ele ia realizar a troca de turno lá do condomínio, quando o caminhão desgovernado atingiu ele", lamentou Janice Márcia, moradora do condomínio. Elinaldo deixou um filho com menos de 1 ano.

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 17, após o motorista do veículo perder o controle da direção e atropelar as pessoas. Em seguida, o caminhão bateu em um posto e parou somente na área de um posto de combustível. O motorista foi encaminhado para a 10º Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima), onde presta depoimento.

A frentista Rildes Estrela contou que pensou que o teto do estabelecimento estava caindo por conta do barulho. "Estava seguindo a rotina normal, abastecendo um carro, quando ouvi um barulho. Achei até que fosse o teto caindo. Minha reação foi ir para o meio da pista e gritar socorro, foi muito desesperador", disse.

Para a Transalvador, o local não era oficialmente um ponto de ônibus. "O pessoal acabou acostumando os motoristas a pararem, mas não é ponto não. O lugar certo de parar é do outro lado", salienta o supervisor do órgão, Djavan Costa.

Vítimas

Conforme o Samu, as vítimas foram três mulheres e duas adolescentes. As equipes médicas socorreram uma ferida de 28 anos para o Hospital do Subúrbio (HS), em Periperi, com fratura no fêmur.

Outra mulher de 27 anos foi socorrida para o Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras, com escoriações. Já as duas jovens de 16 anos foram caminhadas pelo Samu para o Hospital Municipal de Salvador (HMS), também em Cajazeiras. Uma delas está com suspeita de fratura de bacia e outra com escoriações, segundo o Samu.

Uma vítima ainda não identificada foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

