Morre um dos proprietários do restaurante Porto do Moreira

Morreu na madrugada desta terça-feira, 2, aos 72 anos, o empresário Antônio Moreira da Silva, um dos donos do restaurante Porto de Moreira. De acordo com a sobrinha do empresário, Cristina Moreira, Antônio sofreu um infarto fulminante durante a noite. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

Junto com o irmão Francisco Moreira, Antônio gerenciava o negócio fundado por seu pai há 79 anos. O restaurante é um dos mais tradicionais do Largo Dois de Julho, no Centro de Salvador.

adblock ativo