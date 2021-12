Morre um dos baleados no Vale das Muriçocas

Morreu na tarde desta terça-feira, 8, uma das pessoas baleadas no Vale das Muriçocas, no bairro da Federação. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

José Trindade, 42 anos, estava internado na UTI do Hospital Geral do Estado (HGE), chegou a ser submetido a uma laparotomia (procedimento cirúrgico no abdômen), mas morreu.

Outros cinco feridos no atentado continuam internados na unidade de saúde, informou a Sesab. Um dos casos mais graves é o de Adailton de Jesus Almeida, baleado na cabeça. Ele já passou por uma cirurgia e seria encaminhado para a UTI.

Outras duas pessoas receberam alta na segunda-feira, 7, um homem e uma menina de 9 anos.

O Caso

Ao menos 10 pessoas foram baleadas na noite de domingo, 6, no Engenho Velho da Federação. Uma das vítimas, a 11ª, teria sido encaminhada para o Hospital Jorge Valente. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), as vítimas chegavam de um passeio quando um carro passou atirando na rua Sérgio de Carvalho, próximo a Associação dos Moradores do Vale da Muriçoca.

adblock ativo