Morre terceira vítima de crime no Ogunjá

Morreu na manhã deste sábado, 6, mais uma vítima do atentado ocorrido na noite desta sexta-feira, 5, por volta das 22 horas, no bairro do Ogunjá, em Salvador.

Pedro Souza Bulhões, de 33 anos, foi baleado no tórax, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Geral do Estado (HGE).

Já Almir Lucas Santana Santos Vilas Boa, 24, que foi atingido no tórax, braço e quadril esquerdo, segue internado na unidade médica. Luã Ferreira dos Santos, 23, foi ferido na panturrilha e já recebeu alta.

Deivisson Gabriel Borges dos Santos, de 24 anos, e um outro rapaz de pré-nome Thiago, foram baleados na cabeça e tórax e morreram no local do crime, segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

Diferente do que a polícia informou, familiares relataram à reportagem de A TARDE que os criminosos chegaram em três carros e dispararam contra as vítimas.

A motivação e autoria do crime ainda são ignoradas. A investigação será realizada pela Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

