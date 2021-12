Morre técnico de som baleado durante assalto

O técnico de som José Fernando Álvares Gundlach, 62 anos, morreu na tarde desta segunda-feira, 5. Ele foi baleado no rosto durante um assalto no domingo, 4, no bairro do Saboeiro. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde José Fernando estava internado. O corpo já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

José Fernando passou por cirurgia ainda no domingo e ele estava entubado de acordo com o HGRS.

O enterro será no Jardim da Saudade, às 16h, nesta terça-feira, 6. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). A polícia ainda não tem informações sobre a autoria do crime.

Assalto

De acordo com a polícia, José estava em um ponto de ônibus no final de linha do bairro, na Rua Silveira Martins, quando foi anunciado o assalto. Fernando teria reagido e um deles efetuou o disparo. Ele foi socorrido por um amigo, que o levou para o Hospital Roberto Santos.

