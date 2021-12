Morre suspeito de ser alvo principal do tiroteio no Curuzu

Uma das oito vítimas do tiroteio que aconteceu por volta das 5h da manhã deste domingo, 26, no Curuzu, morreu no Hospital Ernesto Simões, no Pau Miúdo.

Fernando Silva Cerqueira, 30 anos, segundo informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), seria o alvo principal da ação criminosa.

Conforme o órgão, ele deu entrada na unidade de saúde momentos depois dos ser atingido pelos disparos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Também morreram na unidade Alex Sandro Santiago Amorim de Jesus, 23 anos, e Sidnei Santos Nascimento, 25 anos.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das outras vítimas.

adblock ativo