Morre segunda vítima de atropelamento por caminhão no Trobogy

Morre a segunda vítima do atropelamento causado por um caminhão desgovernado na avenida Aliomar Baleeiro, na entrada do Trobogy, em Salvador. A mulher, identificada como Vanessa Brito, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital do Subúrbio, onde morreu no final da manhã desta terça-feira, 17.

O primeiro a morrer na tragédia foi o porteiro Elinaldo Gonçalves, 55 anos, que não resistiu os ferimentos, falecendo no local. Ele passava na rua a caminho do trabalho quando foi atingido pelo veículo.

Mais quatro pessoas ficaram feridas no acidente, que ocorreu nesta manhã. Dentre as vítimas, duas estudantes de 16 anos. Elas estão internadas no Hospital Municipal de Salvador (HMS), em Cajazeiras. Outra mulher de 27 anos foi socorrida para o Hospital Eládio Lasserre, também em Cajazeiras, com escoriações. A quarta vítima foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

Perdeu o controle

O acidente aconteceu após o motorista do veículo perder o controle da direção e atropelar as pessoas que estavam em um ponto improvisado. Em seguida, o caminhão bateu em um poste e parou na área de um posto de combustível.

A frentista Rildes Estrela contou que pensou que o teto do estabelecimento estava caindo por conta do barulho. "Estava seguindo a rotina normal, abastecendo um carro, quando ouvi um barulho. Achei até que fosse o teto caindo. Minha reação foi ir para o meio da pista e gritar socorro, foi muito desesperador", disse.

Um homem morreu após ser atingido pelo caminhão

Policiais militares estão no local para auxiliar no resgate

Pessoas acompanham o resgate das vítimas do atropelamento

Funcionários da Coelba foram ao local por conta do poste atingido

