Morre professor universitário baleado no Rio Vermelho

Morreu na noite deste sábado, 21, o professor universitário Danilo Fortuna Mendes de Souza, de 36 anos. Danilo foi baleado durante um assalto na tarde da última quinta-feira, 20, no bairro do Rio Vermelho.

O corpo de Danilo será sepultado no Cemitério Campo Santo, no bairro da Federação, com missa às 15h30 e sepultamento, às 16h30.

O professor foi atingido na região do abdômen após ter o celular roubado por suspeitos que estavam em um carro. Ele foi socorrido por uma guarnição da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE). Desde sua entrada, o estado de saúde era grave.

A Universidade Católica de Salvador (UCSAL) se posicionou nas redes sociais, lamentando a morte de Danilo, que era professor de Arquitetura na instituição: "A Universidade transmite suas condolências aos familiares e amigos".

