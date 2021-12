Morre primo de Ju Moraes, baleado no Largo do Imbuí

Morreu na noite desta terça-feira, 16, por volta de 22h50, Leonardo Moraes de Almeida, de 33 anos, que foi baleado na madrugada do último sábado, 13, no Largo do Imbuí. A notícia foi confirmada pela central de polícia.

Leonardo, que era primo da cantora Ju Moraes, estava internado no Hospital Geral Roberto Santos, para onde foi transferido depois de receber os primeiros socorros no Hospital Geral do Estado (HGE).

Após o caso, a cantora demonstrou sua indignação em seu perfil no Instagram. "Esse é meu primo Leonardo Moraes de Almeida, tem 33 anos, foi brutalmente baleado por um policial civil inescrupuloso nessa madrugada em Salvador por causa de uma briga de bar e encontra-se em estado grave no Hospital Roberto Santos. Peço a todos vocês que nos ajudem nessa corrente de oração, por favor! Nossa família agradece. Obrigada", escreveu.

Na segunda-feira, 15, um policial civil confessou ser o autor dos disparos dos tiros que atingiram Leonardo e outro jovem, Lucas Urpia de Almeida, de 19 anos, que recebeu alta do Hospital Santo Amaro nesta terça. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito explicou a versão do crime dele na sede da Corregedoria Geral do Estado da Bahia.

De acordo com a polícia, o agente, que não teve a identidade divulgada, contou em depoimento que ele estava de folga e comemorando o próprio aniversário com amigos e familiares quando aconteceu uma discussão com um grupo que estava ao lado da mesa deles em um bar. O motivo da briga, conforme a polícia, foi por causa de uma mulher. Leonardo teria agredido o sobrinho do policial.

Ainda segundo a polícia, o agente disse que chegou a se identificar como policial, mas Leonardo não teria respeitado e, para se defender, ele efetuou o disparo. O policial também explicou que o tiro efetuado em Lucas foi porque ele teria levado a mão à cintura. A pistola calibre 40 foi entregue à polícia pelo próprio suspeito no momento do depoimento.

Nesta terça, a mãe de Leonardo, Marise Arlete Moraes, publicou uma mensagem no Facebook que foi mal interpretada pelos amigos da vítima. Isto porque ela publicou um depoimento no perfil do filho dizendo para ele seguir "o caminho da luz".

Ao invés de um recado de força para Leonardo, os amigos entenderam que ele havia morrido, e começaram a postar novas mensagens de luto na rede social. Entretanto, na noite desta terça, a notícia foi confirmada por um amigo que acompanhava Leonardo no hospital. Anderson Costa escreveu uma homenagem ao amigo. "Léo Moraes, amigo de verdade não é aquele que aceita seu caminhar errado, mas é aquele que não sai do seu lado enquanto não te colocar no caminho certo. Vai em PAZ irmão".

