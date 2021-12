Morre primeira vítima por H1N1 na Bahia em 2019

Um homem morreu na Bahia vítima da contaminação do vírus Influenza (gripe) A H1N1. O caso é o primeiro no estado em 2019. De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), o caso aconteceu no dia 29 de março, em Salvador.

Este ano, já foram registrados três casos por Influenza, sendo um caso pelo vírus Influenza A H1N1 e dois pelo vírus Influenza B. Ainda segundo a Sesab, os registros por Influenza estão ocorrendo dentro da faixa esperada para o período.

Em 2018, foram confirmados 118 casos e 18 óbitos por Influenza, entre eles Influenza A H1N1 (93 casos e 15 óbitos), Influenza A H3 Sazonal (12 casos e 1 óbito), Influenza B (7 casos e 2 óbitos) e Influenza A não subtipado (4).

Vacinação

No dia 10 de abril o Ministério da Saúde iniciou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe na rede pública contra a Influenza. A campanha segue até o dia 31 de maio.

O objetivo é contribuir com a redução de casos decorrentes das complicações causadas pela influenza nos indivíduos, especialmente nos grupos especiais, compostos por idosos, crianças, gestantes e portadores de doenças crônicas que comprometam o funcionamento do sistema imunológico.

Quem não faz parte dos grupos prioritários pode tomar a vacina, mas deve buscar a rede privada, onde o preço da dose varia entre R$ 80 e R$ 130.

