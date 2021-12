Morre policial militar internado após passar mal no curso do Bope

O soldado da Polícia Militar Rafael Tourinho de Aragão, 32 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 2, no Hospital do Subúrbio, em Periperi. Ele foi internado na última sexta, 27, depois que desmaiou e sofreu uma parada cardíaca durante uma atividade aquática do VII Curso de Operações Policiais Especiais (Copes), atividade usada para ingressar no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

De acordo com a PM, após a confirmação da morte, a família autorizou a retirada de órgãos para a doação. O militar era lotado no 18º Batalhão (Centro Histórico de Salvador) e há 3 anos integrava o quadro funcional da corporação.

O sepultamento do policial será realizado ainda nesta quinta, às 17h, na sala 6 do Cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília.

