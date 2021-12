Morre PM que pulou de janela para fugir de assaltantes

Morreu o soldado da Polícia Militar, Armando Souza Rabelo, 56 anos, que se jogou da janela de casa no bairro de Fazenda Grande I, em Salvador, na noite da quarta-feira, 9. Ele estava internado no Hospital do Subúrbio e veio a óbito na noite da quinta-feira, 10. A informação foi confirmada pela assessoria da PM nesta sexta-feira, 11.

A PM ainda não soube informar quando será o sepultamento do policial.

O Caso

O PM estava em casa quando dois indivíduos, por serem conhecidos do militar, conseguiram render e obrigar a abrir o cofre para roubar a arma e outros pertences.

Quando os indivíduos tentaram algemar o policial, ele se jogou da janela e feriu a cabeça e a coluna cervical.

Os indivíduos conseguiram fugir e levaram a arma e o veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu o militar para o Hospital do Subúrbio.

