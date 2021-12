Morre PM baleado nas costas em São Gonçalo do Retiro

O soldado da Polícia Militar (PM) Daniel Santana de Alcântara, 38 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira, 19. Ele foi baleado no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador.

De acordo com a PM, o policial foi atingido por volta 23h20 desta terça, 18, enquanto dirigia na rua Direta. Ainda segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), ele foi baleado nas costas.

O PM foi encaminhado para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, onde morreu. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. O soldado era lotado no 18º Batalhão.

