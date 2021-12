Morre pinguim encontrado na praia da Pituba

Morreu na manhã desta quinta-feira, 18, o pinguim da espécie Magalhães que foi encontrado na praia da Pituba, próximo ao bairro de Amaralina, nesta quarta, 17.

O animal foi resgatado por uma equipe do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do Ibama, e estava em um local reservado. Ele recebia tratamento junto com outro pinguim, que havia sido resgatado na orla de Madre de Deus no último sábado, 13, pelo Instituto de Mamíferos Aquáticos (IMA), e foi transferido na tarde desta quarta para o Cetas.

"Ele estava muito debilitado, abaixo do peso, com verminose, desidratado e desnutrido. Apesar de fazermos todo o protocolo necessário, ele não resistiu", explica a médica veterinária Fernanda Libório, analista ambiental do Ibama e responsável técnica do Cetas.

No ano passado, o centro recebeu cerca de 140 pinguins, de acordo com Fernanda. Entretanto, a expectativa é que o número seja bem menor neste ano.

"Nós entramos em contato com um centro do Espírito Santo que trabalha com pinguins, e eles informaram que lá só chegaram seis animais. Como eles vêm do sul para o norte, provavelmente chegarão poucos aqui", ressalta a médica veterinária.

Relembre o caso - O pinguim foi encontrado na praia na manhã desta quarta e, de acordo com as pessoas que o acharam, ele parecia estar morto.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a atendente Potyra de Jesus e o motorista Jelcnei Júnior reclamaram da demora no atendimento.

A Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) registrou a ocorrência às 6h37 e disse que encaminhou uma equipe da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa). Mas o resgate só foi realizado às 10h15, quando uma equipe do Cetas chegou ao local.

