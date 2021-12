Morre percussionista Valdir Lascada, primeiro regente do Olodum

Faleceu na terça-feira, 1, em Salvador, o mestre de percussão Valdir Lascada, primeiro regente da banda Olodum e um dos grande inovadores da musica baiana. O sepultamento foi realizado nesta quarta-feira, 2, no Cemitério da Quina dos Lázaros.

Mestre Valdir foi regente da banda Olodum, entre 1979 e 1982, e é considerado um dos criadores do samba reggae. O músico passou também pelos blocos Ilê Ayê, Os Ritmistas do Samba e Neto Balla.

Valdir tinha 63 anos e estava com a saúde debilitada por conta da diabete, segundo informou Alaide do Feijão, cozinheira baiana que foi companheira de Valdir por 25 anos. O casal teve uma filha, que hoje tem 30 anos.

Alguns percussionistas baianos, como Mario Pam e Jackson Nunes, homenagearam Mestre Valdir através de mensagens nas redes sociais.

Em 2017, Valdir Lascada foi homenageado pelo grupo Tambores do Mundo no "Encontro dos Mestres" realizado no Forte da Capoeira, no Santo Antônio Além do Carmo, também foi homenageado na "Sessão Especial em Homenagem aos Batuqueiros, Ritmistas e Percussionistas da Bahia", realizada na Câmara Municipal de Salvador.

