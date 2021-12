Morre o segundo PM que passou mal em teste físico

O segundo soldado da Polícia Militar que passou mal durante Teste de Habilidade Específica (THE), para o Curso de Operações Policiais Especiais (Copes), morreu na noite desta quarta-feira, 18, no Hospital Aeroporto, em Salvador, onde estava internado.

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da unidade médica. Luciano Fiuza de Santana, de 29 anos, do 12º Batalhão, que estava com estado de saúde considerado gravíssimo, sofreu falência de órgãos como o fígado e o rim.

No noite de terça, 18, o soldado Manoel dos Reis Freitas Júnior, de 34 anos, morreu, também no Hospital Aeroporto. A PM informou que o corpo será velado com honras militares na cidade de Valença (distante 272km de Salvador). O sepultamento acontece no cemitério da cidade, a partir das 10h desta quinta, 19.

Já o tenente Joserrise Mesquita de Barros Nascimento, 30, da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Cerrado, que também passou mal, está internado no Hospital São Rafael e, segundo a PM, tem estado de saúde grave.

O soldado Paulo David Capinam da Silva Pedro, 26, da 81ª CIPM/Itinga, internado no Hospital Aeroporto, não corre risco de morrer, de acordo com informações da Polícia Militar.

A corporação informou, ainda, que além das equipes médicas dos hospitais, os policiais estão sendo acompanhados por oficiais médicos do quadro de saúde da PM, bem como os seus familiares, através do Serviço de Valorização Policial (SEVAP).

Processo seletivo

Todos passaram mal durante o teste que foi realizado no Batalhão de Choque da Polícia Militar, na segunda, 16. Em nota, a PM informou que os candidatos que participaram do processo seletivo foram voluntários e submetidos, por força de edital, a exames laboratoriais, cardiorrespiratórios e físicos, além de apresentarem laudo médico atestando sua capacidade física para a realização de atividades físicas de alto impacto.

Ainda de acordo com a PM, associada à avaliação da saúde, os candidatos foram orientados com base em manual publicado na Intranet da PMBA e na diretriz das Forças Armadas que trata sobre cuidados para participantes de THE.

A polícia informou também que todos os procedimentos necessários para a aplicação do teste foram adotados, como: acompanhamento da coordenação do Curso, presença de ambulância com pessoal da área de saúde preparado para o Atendimento Pré Hospitalar, distribuição de água mineral durante toda a prova e tempo para aquecimento e alongamento.

O Copes, conforme a PM, prepara policiais militares para a execução de operações policiais especiais em situações de alto risco e complexidade elevada e exige do candidato preparo físico e psicológico que serão aprimorados ao longo do curso, além de desenvolver competências técnicas no decorrer das aulas. O Comando da PM informou que instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar as causas do ocorrido.

