Morre o professor Edivaldo Boaventura, ex-diretor de A TARDE

Morreu na madrugada desta quarta-feira, 22, aos 84 anos, o professor, escritor e ex-diretor-geral do Jornal A TARDE, Edivaldo Boaventura. Ele havia passado por um cateterismo na tarde desta terça, 21, e não resistiu às complicações do procedimento.

Amigos e admiradores lamentaram a morte de Boaventura, que ocupava a cadeira 39 da Academia de Letras da Bahia (ALB) desde 1971. O coordenador do arquivo da ALB, Bruno Rosário, ressaltou que o professor foi um grande mestre.

"Acima de tudo, era uma pessoa maravilhosa. Foi um mestre para mim e me ajudou bastante no meu desenvolvimento intelectual e profissional, além da parte afetiva", afirmou Bruno, que também trabalhava com ele como pesquisador e revisor de texto.

Já o presidente da Associação Bahiana de Imprensa (ABI) e diretor-presidente do jornal Tribuna da Bahia, Walter Pinheiro, destacou o legado de Boaventura nas diferentes áreas da educação e da cultura.

"O professor é uma figura muito bem-quista, muito reverenciada em nossa comunidade, em face do seu talento polifacetado, como professor, homem público, jornalista, escritor e imortal, membro da ALB. Da nossa parte, era um colega da Associação Bahiana de Imprensa, na qual ele presidia o Conselho Consultivo", afirmou.

"O professor é uma figura muito bem-quista, muito reverenciada em nossa comunidade, em face do seu talento polifacetado, como professor, homem público, jornalista, escritor e imortal, membro da ALB. Da nossa parte, era um colega da Associação Bahiana de Imprensa, na qual ele presidia o Conselho Consultivo", afirmou.

Pinheiro também destacou Boaventura "era um convívio extremamente cordial, como era da personalidade do professor. Estou abalado com a notícia, mas ele deixa todo esse legado, principalmente em favor da educação e também pela prática da verdade e do bom jornalismo, como sempre lutou na medida em que esteve à frente do Jornal A TARDE. Perdemos mais um grande nome, mas ficam as condolências a Solange Boaventura e à família".

Vida acadêmica

Boaventura nasceu na cidade de Feira de Santana, no dia 10 de dezembro de 1933. Após estudar o secundário no Colégio Antônio Vieira, em Salvador, formou-se em direito e ciências sociais, e obteve a livre docência pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Era também mestre e Ph.D em educação pela Universidade Estadual da Pensilvânia (EUA).

Em 1968, a convite do reitor da Ufba, Roberto Santos, implantou a Assessoria de Planejamento encarregada da reforma universitária, quando publicou "Universidade em mudança".

Como professor adjunto, transferiu-se da Escola de Administração para a Faculdade de Educação da Ufba, da qual é um dos fundadores, e entrou para o Conselho Estadual de Educação da Bahia (1968-1983, 1991-1996), presidindo-o de 1976 a 1978.

Como professor adjunto, transferiu-se da Escola de Administração para a Faculdade de Educação da Ufba, da qual é um dos fundadores, e entrou para o Conselho Estadual de Educação da Bahia (1968-1983, 1991-1996), presidindo-o de 1976 a 1978.

Ele também contribuiu para a criação da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e foi um dos fundadores da Academia de Ciências da Bahia. De acordo com o atual presidente da Academia, Jailson Andrade, uma das características de Boaventura é a atuação em diferentes áreas, nas quais ele sempre obteve destaque.

"Ele foi de pró-Reitor da Ufba a secretário de Educação. Como escritor, também teve destaque. Como professor, formou gerações. E ainda é membro de várias academias, como de Ciências e de Letras. Esta é uma característica importantíssima dele. Junto com Roberto, o professor Edivaldo passou pela nossa Academia desde o momento da concepção. Foi um prazer trabalhar com ele na organização", afirmou.

Andrade ainda disse que Boavanetura "sempre foi muito disponível, sendo responsável por nossa publicação com as memórias da instituição, que já teve sete edições. É alguém que, mesmo com a diferença de gerações, sempre manteve uma amizade muito boa. A Bahia perde um grande baiano e o Brasil perde um grande brasileiro".

Em A TARDE

A trajetória de Edivaldo Boaventura no Jornal A TARDE começou em 1996, quando assumiu o cargo de diretor-geral. Durante a gestão, ele deu especial atenção ao projeto A TARDE Educação, inserindo o jornal nas escolas do interior da Bahia.

Nos últimos anos, o professor era era articulista de A TARDE, escrevendo quinzenalmente na editoria de Opinião.

Livros e homenagens

O imortal foi autor de 40 obras literárias, entre elas "Castro Alves: um parque para o poeta", "Jorge Calmon - o jornalista" e "A construção da Universidade baiana: origens, missões e afrodescendência".

Em 2016, tomou posse como membro da Academia de Ciências de Lisboa (Portugal), fato comemorado pelo filho, o ator e cantor Daniel Boaventura.

Meu pai, o professor/escritor EDIVALDO MACHADO BOAVENTURA foi eleito para a Academia De Ciências De Lisboa ORGULHO pic.twitter.com/5T9UMye1Ds — Daniel Boaventura (@DBoaventuraReal) 19 de julho de 2016

Em junho deste ano, ele foi condecorado pelo governo português com a Ordem da Instrução Pública no grau de Comendador, pelos serviços prestados à educação e cultura nos dois países de língua portuguesa. A esposa e a filha, Solange do Rego Boaventura e Lídia Boaventura Pimenta, o representaram na cerimônia de entrega.

Boaventura deixa a esposa, os filhos Lídia e Daniel Boaventura e quatro netas. Solange e Edivaldo ainda eram pais de Pedro Augusto, já falecido.

Enterro

O sepultamento do corpo de Edivaldo Boaventura será realizado nesta quinta-feira, 23, às 15h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas. A missa acontecerá às 14h30. O velório será aberto ao público também na quinta, pela manhã.

