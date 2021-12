Morre o professor e crítico de cinema André Setaro

O crítico de cinema e professor de jornalismo, André Setaro, faleceu nesta quinta-feira, 10, às 12h50, no Hospital Santa Izabel. Setaro havia sofrido um infarto no miocárdio na madrugada de quarta-feira, 9, e estava internado desde então. O corpo do crítico é velado no Cemitério do Campo Santo (Federação) e a cerimônia de sepultamento foi nesta sexta-feira, 11, às 11h.

Natural do Rio de Janeiro, Setaro se formou em Direito na Universidade Federal da Bahia. Conhecido por sua verve irônica, Setaro utilizava as redes sociais para fazer campanhas a favor do cigarro, entre outras polêmicas. Também criticava as salas de cinema de Salvador. Em 2011, ficou conhecido do grande público quando uma campanha nas redes sociais arrecadou dinheiro para ajudá-lo durante uma crise financeira.

Em 2011, o professor foi um dos entrevistados da série Memória da Bahia, produzida pela então A TARDE TV. Confira abaixo a entrevista de mais de 40 minutos de Setaro à jornalista Carolina Mendonça:

Coincidentemente, no dia 5 de maio, em seu perfil no Facebook, Setaro comparou o infarto fulminante do também crítico de cinema, João Carlos Sampaio, de 44 anos, com o de seu pai, que morreu com a mesma idade. "Desde criança, ficava apreensivo quando alguém morria do coração. Os médicos sempre diziam que o fator genético é importantíssimo", relembrou.

Depois, Setaro enumerou as vezes que teve problemas do coração e precisou ser operado, até terminar dizendo: "Oito anos já se passaram e continuo carregando minha 'barca', ainda que em companhia do inseparável Marlboro e dos goles gulosos na cerveja aos fins de semana".

Professor adjunto da Faculdade da Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba) por 35 anos, Setaro era também crítico de cinema do jornal Tribuna da Bahia, possuía um blog sobre cinema e uma coluna no Terra Magazine.

Segundo a diretora da Facom, Suzana Oliveira Barbosa, Setaro pretendia solicitar aposentadoria no início de agosto. O enterro acontecerá na sexta-feira, 11, às 11h, no cemitério do Campo Santo, na Federação.

Notas de pesar

Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult)

"A Secult e unidades vinculadas lamentam o falecimento do crítico de cinema e professor de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), André Setaro. Formado em Direito pela UFBA, Setaro era crítico de cinema do jornal Tribuna da Bahia desde agosto 1974, pesquisador e autor deEscritos sobre Cinema - Trilogia de um tempo crítico. Ele tinha 64 anos e foi vitimado por um infarto nesta quinta-feira, 10 de julho. O enterro será na sexta-feira, 11 de julho, às 11h, no Cemitério Campo Santo".

Faculdade de Comunicação

"É com grande pesar que anunciamos o falecimento do nosso professor decano André Olivieri Setaro, de infarto, na tarde desta quinta-feira (10/07/2014).

A Faculdade de Comunicação - estudantes, servidores técnico-administrativos e professores - lamenta profundamente e manifesta sinceros sentimentos e solidariedade aos seus familiares e amigos.

Muito querido pelos alunos, o professor André Setaro foi um dos maiores críticos de cinema da Bahia, atuando em jornais, revistas e sites. Deixa um legado de escritos sobre o cinema baiano, incluindo a mais recente reedição da obra Panorama do Cinema Baiano, publicado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia.

Amanhã (sexta-feira) as atividades acadêmicas e administrativas estarão suspensas na Faculdade de Comunicação, em luto.

O velório ocorrerá a partir das 20h desta quinta-feira na sala 8 do Cemitério do Campo Santo (Federação) e a cerimônia de sepultamento será amanhã, sexta-feira, às 11h.

Atenciosamente,

Suzana Oliveira Barbosa

Diretora da Unidade"

