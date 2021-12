Morre o professor e antropólogo Roberto Albergaria

O antropólogo, professor e comentarista de rádio, Roberto Albergaria de Oliveira, morreu no início da tarde desta sexta-feira, 3. Ele tinha 63 anos e era formado em história pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), comentarista da Rádio Metrópole, membro do Departamento de Antropologia e Etnologia da Ufba, além de articulista do Jornal A TARDE. A causa da morte e o horário do sepultamento ainda não foram divulgados.

O reitor da Ufba, João Carlos Sales, conviveu com Albergaria na faculdade, e lamentou a perda. "Foi, sem dúvida, um intelectual destacado na nossa sociedade, com posições fortes e polêmicas, mas bem amparadas, que nos levavam a refletir", afirmou.

"Albergaria era a inteligência mais viva, criativa e provocativa da Bahia", disse Luiz Mott, colega do antropólogo por 30 anos no Departamento de Antropologia e Etnologia da Ufba. Mott, que foi o responsável pela revalidação da tese de doutorado feita por Albergaria na França, lamentou que ele tenha escrito pouco, participando mais de programas de rádio e entrevistas para a televisão. "Irreverente, anarquista, defensor da alegria e da liberdade, Albergaria ficará indelevelmente presente no imaginário e na história da Bahia", afirmou.

O professor Carlos Caroso conhecia Albergaria desde os 15 anos, quando foram colegas no Colégio Central, e voltaram a se encontrar nos anos 80, no Departamento de Antropologia e Etnologia da Ufba. "Ele foi uma daquelas pessoas únicas, que nos desafiam a compreender a natureza humana. Acredito que tenha sido um dos intelectuais mais sérios e refinados de nossa geração", disse, ainda abalado com a perda do amigo. Caroso lembrou que, na última conversa que tiveram, por telefone, Albergaria deixou transparecer o desinteresse de continuar a viver. "Mesmo assim, veio como surpresa telefonema esta manhã que informava a gravidade de sua situação e confirmação de seu falecimento. A morte o encontrou em casa, só, como sempre viveu e se escondeu de todos para deixar o personagem livre", completou.

Memória

Nascido em Cachoeira, Roberto Albergaria de Oliveira se formou em história na Ufba em 1974, após abandonar a faculdade de direito da Ufba em 1969. Era professor associado da Ufba e seu trabalho se concentrava na área da Antropologia, com ênfase em Antropologia do Cotidiano, Urbana e Histórica, atuando principalmente nos seguintes temas: mídia, carnaval, sociabilidade, simbolismo e baianidade.

Ao longo da vida, Albergaria publicou artigos no jornal A TARDE e participou de diversos especiais como o Carnaval do Papão, especial que mostrava um olhar irreverente sobre a folia baiana, e o Consciência Negra, na edição Qual é a sua cor? A vida em um mundo racista, de 2003.

Albergaria participava, há 15 anos, de programas da Rádio Metrópole, onde comentava assuntos do cotidiano.

Confira abaixo uma das entrevistas do professor Albergaria

adblock ativo