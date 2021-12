Morre o pediatra e professor Nelson Barros

Faleceu neste sábado o pediatra e professor Nelson Barros, aos 85 anos. O sepultamento será realizado neste domingo, 15, às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade.

Nelson Barros era professor emérito da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e membro da Academia Brasileira de Pediatria (ABP), tendo sido o primeiro presidente. Ele também fundou e foi o primeiro presidente da Sociedade Baiana de Pediatria (Sobape). Foi também secretário de Saúde do Estado da Bahia e responsável pela implantação do Serviço de Pediatria do Hospital São Rafael.

