Morre o jornalista Vicente de Paula, diretor do Sinjorba

O jornalista e diretor do Sindicato de Jornalistas da Bahia (Sinjorba), Vicente de Paula Santos, morreu aos 77 anos, na manhã desta terça-feira, 29, no Hospital Eládio Lasserre, em Salvador.

Paulista de Cótia, atuou durante mais de 40 anos na área da reportagem policial na Bahia, trabalhando nos jornais Tribuna da Bahia e A TARDE. Ele também foi assessor da Associação de Delegados da Bahia durante muitos anos. No estado natal, atuou na Folha de S. Paulo.

Em nota, a presidência do Sinjorba afirmou que, durante o internamento, foi cercado pelo cuidado da família e dos colegas. Ele deixa quatro irmãos, três filhos, quatro netos e um bisneto.

A família ainda está definindo os detalhes do sepultamento e pede que aguardem com reserva a divulgação destas informações. Quem quiser ajudar no sepultado, o sindicato disponilizou informações da conta bancária de uma das filhas de Vicente:

BRADESCO 237

Meg Marise de Paula Santos

CPF: 908.104.575-04

Agência: 3189-5

Conta Poupança: 01323830

