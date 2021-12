Morre o jornalista Eduardo Eurico da Secom

Morreu na madrugada deste sábado, 7, o jornalista Eduardo Eurico, aos 63 anos. A Secretaria de Comunicação Social (Secom), onde trabalhava desde 2007, lamentou a morte de Eurico. "O jornalismo baiano fica mais triste com a partida de Eurico, profissional querido na Secom e pelos colegas da imprensa baiana. Me solidarizo com familiares, amigos e colegas", disse o secretário de Comunicação André Curvello, por meio de nota.

Eduardo Eurico era o coordenador de TV da secretaria. Nascido no Rio de Janeiro, Eurico também trabalhou em emissoras de TV nacionais e locais antes de vir para a Bahia, na década de 90.

"[Ele] atuou com muita disposição para levar a informação de governo aos baianos, sempre contribuindo com o trabalho de seus colegas. Sujeito humilde e muito querido no meio", registrou o governador Rui Costa por meio das redes sociais.

O sepultamento do corpo de Eduardo Eurico será às 17h no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. A última homenagem ao jornalista será na Capela D do cemitério, às 16h.

adblock ativo