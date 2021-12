Morre o fotógrafo Eduardo Martins aos 46 anos

O corpo do fotógrafo Eduardo Martins, 46, foi cremado nesta sexta-feira, 18, no cemitério Bosque da Paz. Amigos, colegas de profissão e familiares compareceram a cerimônia para se despedir do repórter fotográfico.

Eduardo Martins morreu na noite desta quinta, 17, no hospital Teresa de Lisieux por complicações em decorrência de um câncer. Ele deixa esposa e um filho.

Referência no fotojornalismo esportivo na Bahia, Eduardo Martins trabalhou por mais de uma década no jornal A TARDE, onde ele participou de grandes coberturas como o Pan no Rio de Janeiro em 2007, a Copa do Mundo da África do Sul em 2010 e do mundial no Brasil em 2014, além de alguns jogos da Libertadores. Pela experiência e olhar diferenciado, ele era o fotógrafo titular da cobertura dos clássicos Bahia e Vitória no A TARDE.

"Eu tinha falado com ele uns dez dias atrás e ele disse que estava bem. A voz dele estava bem. Quando recebi a notícia, nem acreditei. Era um grande profissional. Um grande amigo. Agora temos uma grande perda", lamentou Carlos Casaes, coordenador de fotografia de A TARDE.

