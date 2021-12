Morre no HGE segunda vítima de atropelamento no Campo Grande

Morreu na madrugada deste domingo, 9, a segunda vítima do atropelamento que ocorreu no bairro do Campo Grande na terça-feira, 4. O acidente ocorreu após uma batida entre um carro e um ônibus.

No dia do ocorrido, Rita de Cássia Santana, 56 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde ficou internada até o momento do óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Salvador e segundo informações da filha, Gleice Kely, o sepultamento está previsto para esta segunda-feira, 10, às 15h30, no Cemitério Campo Santo, localizado no bairro da Federação.

No dia do acidente, a filha de Rita, Carla Beatriz Santana, 37 anos, também foi vítima do atropelamento e morreu no local. Ela foi sepultada na quinta-feira, 6, também no Cemitério Campo Santo.

Relembre o caso

Uma mulher morreu e outra ficou ferida após um atropelamento ocorrido na terça-feira, 4, na praça 2 de Julho, na região do Campo Grande, em Salvador.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as vítimas estavam em um ponto de ônibus nas proximidades do Teatro Castro Alves (TCA) quando foram surpreendidas por um veículo que havia se chocado, minutos antes, em um ônibus.

