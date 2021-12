Morre mais uma vítima de acidente com ônibus de turismo na BR-116

O passageiro Gabriel dos Santos Almeida de Oliveira, 20, que estava no ônibus de turismo que capotou em uma ribanceira da rodovia BR-116, morreu na tarde desta sexta-feira, 30. Ele estava internado no Hospital Geral de Vitória da Conquista e não resistiu aos ferimentos.

Com isso, subiu para oito o número de mortos no acidente, que aconteceu na manhã de quinta, 29, no trecho do KM 448, perto da cidade de Poções: cinco adultos, duas crianças e uma adolescente. Ao menos 20 pessoas ficaram feridas e foram encaminhados para hospitais da região.

O ônibus da empresa Cida Turismo, havia partido de Pernambuco e seguiria até São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 50 pessoas estavam no ônibus, sendo que 48 passageiros e dois motoristas. As circunstâncias do acidente estão sob investigação.

