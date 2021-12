Morre mãe do secretário de segurança Maurício Barbosa

Morreu nesta sexta-feira, 2, Ana Maria Barbosa, mãe do secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Maurício Barbosa.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da SSP, ela já estava internada há algum tempo no hospital Naval de Salvador, mas as causas da morte não foram divulgadas. A cremação acontece na tarde desta sexta, às 16h, no Cemitério Jardim da Saudade.

