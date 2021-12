Morre Mãe Aíce de Odé Mirim, responsável pela festa de Iemanjá

Valdelice Maria dos Santos, conhecida como Mãe Aíce, do Terreiro de Odé Mirim, no Engenho Velho de Brotas, morreu na manhã desta quinta-feira, 15, aos 82 anos. Ela foi sepultada nesta sexta-feira, 16, no cemitério Campo Santo, na Federação, em Salvador.

A ialorixá ficou famosa por ser responsável pela coordenação da tradicional festa de Iemanjá, que acontece todo ano no dia 2 de fevereiro. Ela que oferendava grandes presentes à rainha do mar. Ainda não há informações sobre o que motivou a morte de Mãe Aíce.

adblock ativo