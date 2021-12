Morre lavadeira que teve o corpo queimado com álcool

A lavadeira de roupas Bertolina de Andrade Silva, 47 anos, morreu na manhã desta sexta-feira, 5, no Hospital Geral do Estado (HGE), um dia após ter 90% do corpo queimado com álcool.

Ela foi encontrada por populares, às 6h30 da manhã da quinta-feira, 3, em um terreno abandonado, na Rua Lídia Borja, em Stella Maris - ao lado da Pousada Verde Mar -, e levada à unidade médica por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A senhora estava próximo ao container, onde morava com o companheiro, um homem identificado como Berruga.

Sob anonimato, um morador informou que há suspeita de que Bertolina tenha sido incendiada por Berruga. "A Polícia Civil esteve aí atrás dele. Não acredito que ela tenha ateado fogo no próprio corpo", analisou ele.

Conforme um policial do posto da Polícia Civil do HGE, o filho da mulher também levantou a hipótese de que a mãe tenha sido queimada pelo companheiro, já que, segundo relato dele à polícia, apenas o homem estava no local do fato.

Entenda o caso

De acordo com o delegado ACM dos Santos, titular da 12ª Delegacia de Itapuã, algumas pessoas relataram que a senhora se queimou acidentalmente. "A história que contaram é que foi um acidente. Disseram que ela pegou um balde que estava com gasolina e jogou no corpo pensando que era água. Na hora, ela estava fumando cigarro", disse o delegado.

Ainda conforme ele, as investigações estão no início e, por conta disso, não descarta nenhuma linha de investigação. Na tarde desta sexta, a no container de Bertolina à procura de algum familiar dela, contudo, ninguém foi localizado. Berruga também não foi encontrado na localidade.

