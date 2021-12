Morre jovem que dirigia caçamba que tombou na Paralela

O jovem Josué Silva de Jesus, 18 anos, que dirigia a caçamba carregada de areia que tombou na avenida Paralela, não resistiu aos feridos e morreu antes de receber atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi esmagado pelo veículo.

O acidente ocorreu na manhã de sexta-feira, 26, por volta das 5h, próximo à entrada da avenida Luís Eduardo Magalhães.

Josué não tinha habilitação específica para conduzir a caçamba que espalhou areia e óleo na pista após o acidente.

Congestionamento

De acordo com as informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), por conta do acidente, o trânsito está congestionado na região, uma vez que o veículo permanece no local.

Homens do Corpo de Bombeiros e do órgão municipal trabalham para liberar o trânsito.

