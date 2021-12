Morre jovem agredido no Rio Vermelho; irmã alega homofobia

O estudante Leonardo Moura, 30 anos, que foi agredido no bairro do Rio Vermelho no último sábado, 9, morreu nesta segunda-feira, 11, após passar por uma cirurgia no Hospital Geral do Estado (HGE), onde estava internado. O procedimento cirúrgico ocorreu neste domingo, 10, mas nesta manhã ele teve complicações e não resistiu a uma hemorragia.

Segundo familiares, o estudante teria sido vítima de homofobia, uma vez que, durante a abordagem, nenhum pertence foi roubado. A irmã do rapaz, Claudia Moura, em entrevista ao site Dois Terços, informou que a família e amigos do jovem estão em choque.

"Estamos em estado de choque com tamanha violência e isso não pode ficar impune, vou nesta segunda prestar queixa e solicitar as câmaras da região, pois quero justiça", afirmou ela, dizendo que o crime teria sido motivado por homofobia. "Não tem outra justificativa, já que ele não foi roubado", declarou.

O Centro Municipal de Referência LGBT, segundo o advogado José Jesus, assistente setor jurídico da entidade, informou que o órgão vai acompanhar o caso.

A agressão ao jovem, que saiu de uma festa em uma boate no Rio Vermelho, ocorreu na praia da Paciência.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) será responsável pelas investigações do crime. Ainda conforme a polícia, uma equipe esteve no HGE para pegar mais informações sobre o caso e familiares de Leonardo serão ouvidos nesta segunda.

A família de Leonardo aguarda no momento a liberação do corpo, que está no Instituto Médico Legal para autópsia, para realizar o sepultamento.

