Morre jornalista Dometila Garrido, uma das pioneiras nas redações baianas

Faleceu na manhã desta terça-feira, 19, no Hospital Ernesto Simões, no bairro do Pau Miúdo, em Salvador, a jornalista Dometila Garrido, 85 anos, pioneira nas redações baianas.

Ela, que comandou de 1961 a 1975, a produção dos programas da TV Itapuã, também coordenou o Miss Bahia, tendo, no meio da jornada elegido a Miss Universo, Martha Vasconcellos (1968). Ainda não há informações sobre horário e local do sepultamento.

