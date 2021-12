Morre irmão de guarda municipal baleado em assalto

Augusto César da Purificação de Moura, 35 anos, irmão do guarda municipal morto em um assalto, morreu no final da tarde deste domingo, 12. Ele estava internado no Hospital Roberto Santos, no Cabula, após ser baleado em um assalto no bairro de Tancredo Neves.

De acordo com testemunhas, no sábado, 11, o guarda municipal José Augusto de Moura Filho conversava com o irmão em frente ao Mercadinho Ribeiro, quando eles foram abordados por um homem, que supostamente tentou assaltar o estabelecimento.

O guarda reagiu ao roubo e atirou no homem identificado como Anderson Souza Santos, 42 anos, que revidou e o atingiu no tórax. Já Augusto César foi baleado nas nádegas.

"Só ouvi os tiros. Quando olhei, vi o homem já no chão e ele [o guarda] o chutando. Depois saiu cambaleando e caiu. Os três já estavam feridos", contou a comerciante Marinalva Santos, 55 anos. Foi ela quem levou os irmãos ao hospital.

"Ele [César] pediu socorro e perguntou: 'Vocês vão me deixar morrer aqui?', lembrou a senhora, ainda abalada.

Os irmãos foram socorridos por testemunhas até o Hospital Roberto Santos, mesmo local para onde uma guarnição da PM levou o assaltante. O criminoso e o guarda não resistiram e morreram ainda no sábado, 11.

No local do crime, a polícia apreendeu a pistola do guarda municipal e um revólver calibre 38 usado pelo suspeito. O Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) investiga o crime.

