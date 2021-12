Morre homem soterrado durante obra em Itapuã

Um homem morreu após ser soterrado enquanto trabalhava em uma obra no bairro de Itapuã, em Salvador, no início da tarde deste sábado, 8. Segundo o major Ramon Dieggo, do Corpo de Bombeiros, Josival Conceição Santos, de 34 anos, estava fazendo uma escavação próximo a um muro, quando houve um deslizamento e ele foi soterrado pela terra e escombros da edificação.



O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas após 1h30 de trabalho de resgate, Josival foi localizado já sem vida. O irmão dele também estava trabalhando na obra, mas não foi atingido. Apesar de não ter se ferido, o rapaz ficou em estado de choque e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O local foi isolado e técnicos da Defesa Civil foram acionados para avaliar o imóvel. Contudo, segundo os bombeiros, ainda há risco de deslizamento.

Moradores da região disseram que um lava-jato funciona no local e a obra era realizada no fundo desse estabelecimento comercial.



Vítima estava trabalhando com o irmão em obra em Itapuã (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

